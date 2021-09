Bund nimmt Geld für Ladeinfrastruktur in die Hand

Der neue Vorsitzende des Vorstands, Frank Hägele, sagt: "Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen Kollegen Marcus Schulz und Karsten Rösel bedanken. Sie haben durch ihr großes Engagement die strategische Weiterentwicklung des VMF vorangetrieben und auch dafür gesorgt, dass sich die Anzahl der Mitglieder und Premium Partner in unserem Verband weiter erhöht hat. Mittlerweile managen die Mitglieder des Verbands mehr als eine Million Fahrzeuge in ihren Beständen." Den eingeschlagenen Weg wolle er mit seinen Vorstandskollegen weiterverfolgen und Mobilitätsthemen insgesamt weiter vorantreiben. Wesentliche Aspekte der Vorstandsarbeit seien die Themenfelder E-Mobilität und CO2-Reduzierung.

Die Mitgliederversammlung des Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften (VMF) wählte am 8. Juni 2021 ihren neuen Vorstand. Mit dem Leiter des Geschäftskundengeschäfts bei Sixt, Vinzenz Pflanz, ist erstmals auch ein Vertreter einer Autovermietung im Gremium vertreten. Dadurch sieht sich der Verband vor allem im Bereich Mobilitätsdienstleistungen breiter aufgestellt. Neben im sitzen Frank Hägele aus der Geschäftsleitung der Deutschen Leasing sowie Christian Schüßler aus der Geschäftsleitung von Arval Deutschland im neuen Vorstand.

