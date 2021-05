Auf der Internetseite von Philips können Interessenten nachschauen, welche Fahrzeugtypen aktuell für die legale Umstellung auf die Ultinon-LED-Leuchten freigegeben sind. Dort kann man sich auch Händler in Wohnortnähe anzeigen lassen. Alternativ gibt es die Leuchten bei Online-Handelsplattformen. Dort kostet ein Leuchten-Paar rund 120 Euro netto.

Für aktuell rund 30 Modelle sind die H7-LED-Leuchten von Philips in Deutschland zugelassen.

Nach Osram bietet nun auch Philips in Deutschland legale LED-Nachrüstleuchten für Pkw an. Die Ultinon Pro6000 H7-LED genannten Leuchtmittel für den Einsatz im Hauptscheinwerfer sollen einen unkomplizierten Wechsel von Halogen auf LED erlauben. Die Leuchteinheit passt laut Hersteller hinsichtlich der Anschlüsse und Baugröße problemlos in die Scheinwerfergehäuse vieler Modelle. Derzeit offiziell zugelassen sind die LEDs für rund 30 Baureihen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021