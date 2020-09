Rückgang lag nicht an Corona

Am 30. Juli nahm er dann das erste Fahrzeug aus dem neuen Vertrag in Empfang. Die Fahrzeuge sind laut ALD sofort verfügbar, die Laufzeiten seien flexibel ab einem Monat gestaltbar, 4.000 Freikilometer sind monatlich inklusive ebenso wie sämtliche andere im Zusammenhang mit dem Auto anfallenden Kosten außer Sprit.

Die Stiftung Senat der Wirtschaft setzt sich für die Förderung des Wirtschaftsstandorts Deutschland im Interesse des Gemeinwohls ein. Dr. Christoph Brüssel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung, war wegen einem Wechsel der Geschäftsräume auf der Suche nach kurzfristig verfügbarer Mobilität. "Bisher haben wir unsere Fahrzeuge klassisch geleast. Aufgrund eines Wechsels unserer Geschäftsräume arbeiten wir übergangsweise hier in Bonn-Holzlar, jedoch ist der Standort mit Bus und Bahn schlecht zu erreichen. Wir haben also eine Mobilitätslösung gesucht, die kurzfristig verfügbar ist und uns Flexibilität im Hinblick auf den Nutzungszeitraum gewährt. Mit ALD Flex haben wir eine für uns ideale Lösung gefunden", sagt Brüssel.

Am 30. Juli 2020 übernahm die Stiftung Senat der Wirtschaft das erste ALD Flex Fahrzeug in Empfang. Grund war die kurzfristige Verfügbarkeit.

