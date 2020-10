Was beachten bei Winterreifen?

Alles zum Reifenwechsel Was beachten bei Winterreifen?

Auftakt in die Winterhalbzeit

Zeitumstellung Herbst 2020 Auftakt in die Winterhalbzeit

Auftakt in die Winterhalbzeit

Bevor man die Spuren des Unfalls am Fahrzeug beseitigt oder den Pkw zur Reparatur bringt, sollte man unbedingt mit seinem Versicherer gesprochen haben.

Auftakt in die Winterhalbzeit

Zeitumstellung Herbst 2020 Auftakt in die Winterhalbzeit

Wenn es zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Wildtier gekommen ist, sollten Autofahrer einige Dinge zu ihrer Sicherheit sowie zur leichteren Bearbeitung des Schadens beachten, darauf weist der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hin. Zunächst gilt es, die Unfallstelle zu sichern. Am besten schaltet man die die Warnblinkanlage ein und stellt ein Warndreieck auf. Außerdem rät der GDV die Polizei zu benachrichtigen und sich eine Wildunfallbescheinigung von Polizei, Förster oder Jagdpächter ausstellen zu lassen. Für eine schnelle Schadensregulierung sind Fotos vom Unfallort, Tier und Fahrzeug hilfreich.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings