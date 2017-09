Flottenkunden der 4Fleet Group, die bisher noch keine Lösung für die regelmäßige Führerschein- und UVV-Prüfung ihrer Fahrer haben, können diesen zusätzlichen Service seit Anfang September über die DriversCheck-App von Wollnik & Gandlau nutzen. Die Fahrer der Flottenfahrzeuge können sich, wie gesetzlich vorgeschrieben, einmal pro Halbjahr (oder öfter, falls vom Fuhrparkleiter gewünscht) dort einloggen oder zu einem autorisierten 4Fleet Group-Servicepartner fahren und nachweisen, dass sie einen gültigen Führerschein besitzen.

Auch an die jährlich vorgeschriebene UVV-Prüfung kann der Fahrer über das System erinnert werden. Auf Basis einer Reseller-Partnerschaft zwischen Wollnik & Gandlau Systems und 4Fleet Group wird das System DriversCheck angeboten, das eine siegellose Führerscheinkontrolle für deutsche EU-Kartenführerscheine für die Fahrer via Smartphone wie auch eine Siegelkontrolle für alle übrigen Führerscheine mithilfe eines kopiergeschützten optischen Siegels ermöglicht.



Die Fahrer erhalten automatisiert per E-Mail eine Kontrollaufforderung. Die siegellose Kontrolle können die Fahrer mit neueren Führerscheinen problemlos selbst durchführen. Für die Kontrolle der älteren oder ausländischen Papiere benötigen die Fahrer ein Siegel, welches durch einen autorisierten Service-Partner auf den Führerschein aufgeklebt wird. Die Siegelaufbringung und die Zuordnung der Siegelnummer im System übernehmen ab jetzt auf Wunsch alle der 4Fleet Group angeschlossenen Betriebe von Premio Reifen + Autoservice und Quick Reifendiscount. Auf diese Weise wird der interne Erstaufwand für große, dezentral organisierte Flotten reduziert.

"Nach erfolgreicher Ersterfassung an einer von über 350 Stationen erledigen die Dienstwagenfahrer die Kontrolle bequem mit ihrem eigenen Smartphone – natürlich in Echtzeit sowie unabhängig von Ort und Zeit", erläutert Richard Gandlau, Geschäftsführer der Wollnik & Gandlau Systems.



Susan A. Budeck, Key Account Managerin der 4Fleet Group, ist sicher, hier die optimale Antwort für die Flotten-Kunden gefunden zu haben. "Die Fuhrparkleiter stehen vor dem Problem, wie sie die gesetzlichen Vorgaben für ihre Fahrer unkompliziert und ohne großen zeitlichen Aufwand umsetzen können. Wir freuen uns daher sehr, hier eine professionelle Lösung für unsere Kunden anbieten zu können. Wir konnten bereits mit der Ankündigung dieser neuen Dienstleistung einen weiteren Eigentumsfuhrpark akquirieren."