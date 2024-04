Öko-Diesel HVO100 Nachhaltigkeit für Firmenflotten?

Der Druck auf Unternehmen in Sachen Klimaschutz wächst. Nach der Freigabe von Hydrogenated Vegetable Oil (HVO) 100, scheint nun eine praktikable Lösung in Sicht. Insgesamt soll HVO100 ein enormes Potenzial für Firmenflotten mit Pkw und Transportern mit sich bringen. Indem sie auf erneuerbare Kraftstoffe umstellen, können Unternehmen nicht nur ihre Umweltauswirkungen verringern, sondern auch ihr Umweltimage aufpolieren.

HVO100 kurz zusammengefasst

HVO100 reduziert die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Diesel um bis zu 95 Prozent. Dies trägt dazu bei, die Umweltauswirkungen von Firmenflotten signifikant zu verringern und Unternehmen auf dem Weg zu ihren Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen. Kompatibilität: HVO100 kann problemlos in bestehenden Dieselfahrzeugen ohne Modifikationen oder Umrüstungen eingesetzt werden. Dies macht es zu einer praktischen Option für Unternehmen, die ihre Flotten schnell auf erneuerbare Kraftstoffe umstellen möchten, ohne große Investitionen in neue Fahrzeuge tätigen zu müssen.

Im Gegensatz zu einigen anderen alternativen Kraftstoffen bietet HVO100 eine vergleichbare Leistung und Reichweite wie herkömmlicher Dieselkraftstoff. Unternehmen müssen daher keine Abstriche bei der Fahrzeugleistung oder der Betriebseffizienz machen. Rechtliche Vorteile: Die Verwendung von HVO100 kann Unternehmen dabei unterstützen, strengere Emissionsvorschriften zu erfüllen und mögliche Strafen für Überschreitungen zu vermeiden.

HVO100 oder XTL?

Bei der neuen Dieselkraftstoffsorte XTL handelt es sich um einen paraffinischen Dieselkraftstoff gemäß der DIN EN 15940. XTL, auch als paraffinischer Dieselkraftstoff bezeichnet, ist eine zusätzliche, hochwertige Kraftstoffsorte. Diese wird unter verschiedenen Bezeichnungen oder Markennamen angeboten und ist manchen Autofahrern bereits unter dem Namen HVO100 bekannt. Das Kürzel XTL steht für „X to Liquid“. Das bedeutet: Ein beliebiger Rohstoff „X“ wird „to Liquid“, also in einen flüssigen Energieträger umgewandelt. Bei klimaschonenden Sorten ist das „X“ Platzhalter für zum Beispiel biogene Rest- und Abfallstoffe, aus denen unter Zugabe von Wasserstoff der nach DIN EN 15940 genormte Qualitätskraftstoff XTL hergestellt wird. XTL ist mischbar mit herkömmlichem Diesel in Anteilen von ein bis 99 Prozent.

Höhere Kosten, schlechte Verfügbarkeit

Obwohl die Preise für HVO100 mit der steigenden Nachfrage tendenziell sinken könnten, ist es möglicherweise zwischen 15 und 30 Cent teurer als herkömmlicher Diesel. Darüber hinaus ist die Zahl der HVO-Tankstellen in Deutschland niedrig. Ob und wie schnell die Zahl steigen wird, hängt auch von der Nachfrage ab. Generell ist allerdings die Menge an pflanzenölhaltigen Abfallstoffen für die HVO-Herstellung begrenzt. Altspeiseöle aus der deutschen Gastronomie werden beispielsweise werden schon heute komplett für die Spritproduktion verwendet. Hinzu kommt: Eine Verpflichtung, die neuen Kraftstoffe anzubieten, gibt es nicht. Weil aber Super E5 und Diesel B7 überall verfügbar sein müssen und die Mineralölunternehmen ihre margenstarken Premium-Varianten wohl im Portfolio halten, dürfte es an vielen Tankstellen eng werden mit der Zahl der verfügbaren Zapfsäulen.

Offizielle DAT-Liste HVO100-Verträglichkeit für Fahrzeuge

HVO100 ist dem konventionellen Diesel sehr ähnlich, sodass keine Probleme mit der Verträglichkeit zu erwarten sind. Allerdings sollten Autofahrer sicherheitshalber die Freigabe durch den Fahrzeughersteller prüfen. Dazu hat die Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) im Auftrag des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) und des Verbands der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) die offizielle Liste „B10-/XTL-Verträglichkeit für Kraftfahrzeuge“ zusammengestellt. Diese Übersicht enthält alle Angaben der in- und ausländischen Automobilhersteller zu den Einsatzmöglichkeiten der neuen Diesel-Kraftstoffsorten B10 und XTL in ihren Modellen. Darüber hinaus hat die DAT eine Landingpage unter www.dat.de/b10-xtl/ eingerichtet. Hier bietet die DAT eine Onlinerecherche zur B10-/XTL-Verträglichkeit an. Es genügt die Eingabe der Automarke oder des Modellnamens, um zu den passenden Informationen zu gelangen.

Fazit: HVO100 als Teil der Lösung

HVO100 bietet Flottenbetreibern eine praktikable Option, um den Übergang zu umweltfreundlicheren Betriebsmitteln zu gestalten. Während die Vorteile in Bezug auf Emissionsreduktion und Luftqualitätsverbesserung deutlich sind, müssen Kosten und Verfügbarkeit sorgfältig abgewogen werden. Die Entscheidung für HVO100 sollte Teil einer umfassenden Strategie sein, die auch Effizienzsteigerungen und die Integration anderer erneuerbarer Energien umfasst. Für Dienstwagenfahrer und Flottenverantwortliche ist HVO100 einen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Mobilität.