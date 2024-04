Pkw-Flottenmarkt in Deutschland Marktanteile, E-Autos und Trends

Auf dem Pkw-Flottenmarkt hat sich im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres einiges getan. Hier die wichtigsten Insights von Dataforce-Experte Michael Gergen. Zum einen steigen die Neuzulassungen im ersten Quartal 2024 auf 233.998 Einheiten (plus 3 Prozent). Damit erreicht der Flottenmarkt sein bisher stärkstes Quartal. Insgesamt konnten viele Marken zulegen, aber längst nicht alle. Unangefochtene Nummer 1 bleibt VW, mit einigem Abstand folgen Mercedes, Skoda und BMW. Die Bayern haben damit Audi in der Rangliste der erfolgreichsten Flottenmarken überholt. Cupra hat sich mit einem Volumenzuwachs von 66 Prozent in den Top 10 etabliert. Auch Opel hat bisher ein starkes Jahr hinter sich. Eher schlecht sieht es dagegen für Tesla aus. Das Unternehmen ist im Ranking um fünf Plätze abgerutscht.

Foto: Dataforce

Wie schneiden die chinesischen Marken ab?

Hier ist MG mit Abstand die volumenstärkste Marke. Insgesamt verkaufte der Hersteller 4.441 Fahrzeuge auf dem Gesamtmarkt. Dabei wird es nicht bleiben, so Gergen, der mit dem neuen MG3 weitere Zuwächse erwartet. Mit deutlichem Abstand folgen Polestar (631 Einheiten) und GWM (563 Einheiten).

Foto: Dataforce

Kompaktwagen und Kompakte SUV liegen vorn

Der größte Teil der Neuzulassungen entfällt mit rund 55.000 Fahrzeugen auf die Kompaktklasse. Hier sieht Gergen die Modelle VW Golf, Opel Astra und Cupra Leon als Erfolgsgaranten.

Foto: Dataforce

Elektrifizierung des Flottenmarkts

Der Diesel ist mit 39,7 Prozent immer noch die wichtigste Antriebsart in Fuhrparks. Auf dem zweiten Platz kommen die Benziner, diese haben um 2,1 Prozent zugelegt. Ebenso die Plug-in-Hybride mit 2 Prozent im Plus, ihr Anteil beträgt 9,6 Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der reinen E-Fahrzeuge auf 12.9 Prozent gesunken. Die wichtigsten Marken für Flottenverantwortliche sind VW, Tesla und BMW. Bemerkenswert, dass Mercedes trotz Produktoffensive hinter Audi auf Platz fünf liegt, sagt Gergen.

Elektrifizierung des Flottenmarktes

Top 10 der Elektro-Modelle in Flotten

In der Gunst der Dienstwagenfahrerinnen und -fahrer steht das Model Y von Tesla trotz herber Verluste weiterhin ganz oben, gefolgt vom VW ID.4, Skoda Enyaq IV, VW ID.3 und BMW i4. Hier die komplette Top 10: