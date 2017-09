TITELTHEMEN

Elektronische Fahrtenbücher 22 Modelle, was sie können und wieviel sie kosten

Vergleichtest kompakte SUV Welcher eignet sich am besten als Geschäftswagen?

MANAGEMENT

FIRMENAUTO Test Drive Exklusives Fahrevent für Flottenmanager:

20 brandneuen Modelle können Sie an einem Tag Probe fahren

PSA Großkundenabteilung neu aufgestellt

Trends beim Autokauf Aral befragte Autofahrer zu ihren Vorlieben und dem nächsten Wunschauto

Datenschutz Ab 2018 gilt die neue EU-Datenschutzverordnung. Was sich im Umgang mit Fahrzeugdaten alles ändert

Interview Datenschutzexperte Professor Volker Lüdemann erklärt, was auf Fuhrparkleiter mit der neuen EU-Datenschutzverordnung zukommt

Flotte 2020 Wie sich die Leasingbranche in den nächsten Jahren wandelt

E-Autos im Flottentest ePowered Fleets Hamburg unterstützt beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge. 500 E-Autos sind in der Hansestadt im Einsatz

Nachhaltigkeit Was Flottenbetreiber für die Umwelt tun können und wie Firmen Mitarbeiter für einen grünen Fuhrpark motivieren

Infrastruktur in Paris Wie die größte Metropolregion Europas seine komplette Infrastruktur umkrempelt

Gebrauchtwagen Deutscher Auto Dienst optimiert Prozesse bei Audi

Fahrverbot Wann sich Dienstwagenfahrer auf das Augenblicksversagen berufen können



AUTO

IAA 2017 Alle Messe-Neuheiten und Ansprechpartner für Flottenmanager

Neuvorstellungen

Mazda CX-3 Facelift für das kleine SUV

Hyundai i30 Kombi Nach dem Fließheck startet die Kombi-Variante des

kompakten Koreaners – mit reichlich Platz

Fahrberichte

Kia Optima Sportswagon im Modellcheck Alle Infos und Fakten zum Mittelklasse-Kombi

Nissan Micra 0.9 IG-T Wie gut fährt der Kleinwagen mit drei Zylindern?

SERVICE + TECHNIK

Kostencheck Die beliebtesten und sparsamsten großen SUV

Rückblick Audi A2