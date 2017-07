Ford Tourneo Custom Facelift: Neuer Innenraum für den Shuttle-Van

Ford passt das Design des Tourneo Custom an den aktuellen Markenlook an. Das Gesicht des großen Kombis prägt künftig ein deutlich gewachsener Kühlergrill mit chromverzierten Lamellen. Auch die Scheinwerfer wurden neu gestaltet und mit einem markanten LED-Tagfahrlicht aufgewertet.



Darüber hinaus hat Ford den Innenraum umgekrempelt. Das Cockpit präsentiert sich im Vergleich zum aktuellen Design wesentlich aufgeräumter. Mittig im Armaturenbrett gibt es optional ein acht Zoll großes großes, freistehendes Display als Anzeige- und Bedieneinheit für das Infotainment-Navidisplay. Außerdem wächst das Angebot an Assistenzsystemen. Neben einem Tempomaten, der seine Geschwindigkeit ans geltende Tempolimit automatisch anpasst, wird es auch einen Kollisionsverhinderer mit Fußgängererkennung geben.



Zoom Auch der überarbeitete Tourneo hat die praktischen Schiebetüren.

Wie bisher wird Ford den Tourneo Connect mit einem Zweiliter-Dieselmotor in den drei Leistungsstufen 77 kW/105 PS, 96 kW/130 PS sowie 125 kW/170 PS anbieten. Neben einer manuellen Sechsgang-Schaltung steht weiterhin eine sechsstufige Automatik zur Wahl. Preise hat Ford noch nicht genannt. Derzeit werden für die Basisversion knapp unter 27.000 Euro netto aufgerufen.Noch im Verlauf 2017 wird der neue Ford Tourneo Custom bestellbar sein, die Auslieferung beginnt voraussichtlich ab Anfang 2018.