Parkplatz-App ParkU: Per Smartphone statt am Automaten bezahlen

Schluss mit nerviger Kleingeldsuche und Ticket am Automaten ziehen. Mit der Parkplatz-App ParkU können Sie in 36 deutschen Städten und sogar europaweit bargeldlos auf öffentlichen Parkplätzen am Straßenrand bezahlen. Und so funktioniert's: Eine Kartenansicht in der ParkU-App zeigt die Parkzone an, in der sich der Autofahrer befindet. Dieser parkt wie gewohnt und löst durch Drücken der Start-Taste bargeldlos einen digitalen Parkschein. Abgerechnet wird auf die Minute genau.

Die neue Funktion des Straßenparkens ergänzt das bestehende Angebot für ParkU-App-Nutzer, bereits vor der Ankunft Parkplätze – zum Beispiel in Parkgaragen – finden und reservieren zu können. Parku erfasst, wann ein Parkplatz belegt ist und kann freie, reservierbare Plätze in Echtzeit anzeigen. Die App liefert zudem aktuelle Parkinformationen wie Preise, Öffnungszeiten und Verfügbarkeit zu sechs Millionen Parkplätzen europaweit.