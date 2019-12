Erstes RS-Modell von Audi war 1994 der 315 PS starke Mittelklassekombi Avant RS2. Design-Elemente des Urmodells finden sich auch im Sportpaket wieder – unter anderem in Form der optional erhältlichen Sonderlackierung in Nogaroblau. Alternativ sind die Farbtöne Mythosschwarz, Nardograu und Gletscherweiß zu haben.

Audi legt zum 25. Geburtstag seiner super sportlichen RS-Modelle ein Jubiläums-Ausstattungspaket auf. Enthalten sind Karosserie-Zierelemente in Alu-Matt-Optik und glänzendem Schwarz, Bicolor-Räder, RS-Sportsitze mit Wabensteppung sowie diverse Logo-Plaketten mit der "25". Die Zahl wird zudem beim Öffnen der Türen auf den Asphalt projiziert. Das "Jubiläumspaket 25 Jahre RS" ist ab sofort für TT RS Coupé, RS 4 Avant, RS 5 Coupé und Sportback, RS 6 Avant und RS 7 Sportback bestellbar, die Preise liegen modellabhängig zwischen 7.850 und 9.160 Euro netto.

