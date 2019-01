Dacia bewirbt den Duster, der in der Basisvariante mit Frontantrieb (114 PS) 9.663 Euro kostet, als Deutschlands günstigstes SUV. In einer ähnlichen Preisklasse ist lediglich der Lada 4x4 unterwegs, den es ab 10.084 Euro gibt – allerdings mit Allradantrieb.

Mit Vollausstattung wartet der Dacia Duster als Sondermodell Adventure auf. Zu Preisen ab 15.882 Euro (alle Preise netto) sind unter anderem Klimaautomatik, Sitzheizung und ein kamerabasiertes Umfeldüberwachungssystem an Bord des kompakten SUV. Darüber hinaus zählen 17-Zoll-Felgen, silberne Karosserieakzente und getönte Fenster zum Lieferumfang. Für den Antrieb sorgt ein 1,3-Liter-Turbobenziner mit 150 PS Leistung, der seine Kraft ausschließlich an die Vorderräder leitet.

Der Dacia Duster ist extrem günstig – allerdings vor allem in den recht nackten Einstiegsvarianten. Nun gibt es aber auch viel Ausstattung zum kleinen Preis.

