Der Autokonzern Great Wall hat in nur drei Jahren in China mit Wey eine Nobeltochter etabliert. In zwei Jahren hofft man, auch in Europa zu reüssieren.

Auf der diesjährigen IAA (12. bis 22. September) präsentieren sich gleich mehrere chinesische Hersteller wieder einmal mit ehrgeizigen Expansionsplänen. Wie etwa die Marke Wey, die in Frankfurt neben ihrem Konzeptfahrzeug Wey-S als Weltpremiere auch Pläne zum Aufbau einer globalen Marke präsentiert.

Jack Wey, Chef des Great-Wall-Konzerns, will es mit seiner erst 2016 gegründeten Automarke den seit einigen Jahren global erfolgreichen Smartphone-Herstellern aus China nachmachen. In den vergangenen zwei Jahren ist es Wey in China gelungen, sich als Premium-Hersteller zu etablieren. 300.000 Fahrzeuge hat man bislang verkauft und Topwerte bei der Kundenzufriedenheit erlangt. Wey bietet ausschließlich SUV-Modelle an.

Laut Jack Wey hat die Marke global konkurrenzfähige Standards erreicht. Um in der internationalen Oberliga mitspielen zu können, haben die Chinesen unter anderem 2016 ein Entwicklungszentrum in Deutschland aufgebaut. Auch deshalb gibt sich der Firmenchef zuversichtlich, dass seine SUV nicht nur chinesischen, sondern auch europäischen Kunden gefallen werden. In zwei Jahren soll es soweit sein. Dann will man mit Neuauflagen der aktuellen Modelle VV5 und VV7 starten. Feine Materialien, modernes Innenraumdesign, neueste Infotainment- als auch zeitgemäße Sicherheitstechnik sind hier selbstverständlich. Das Außendesign ist gefällig, wenn auch etwas beliebig.

Foto: SP-X Mario Hommen Der fahrerzentrierte Arbeitsplatz des Wey-S bietet zwei große Displays.

Wie die Studien Wey-S und Wey-X andeuten, dürften die Neuauflagen von VV5 und VV7mit sportlicherem und stellenweise avantgardistischerem Styling mehr Eindruck machen. Spannend ist auch der Blick in den Innenraum des Wey-S, der farbenfroh und zugleich nobel eingerichtet wurde. Zukunftsweisend ist auch das fahrerzentrierte Cockpit mit seinen großen Displays, deren Bedienoberflächen unter anderem Social-Media-Funktionen wie WhatsApp integrieren. Vor allem als fahrende Smartphones sollen Wey-Modelle die Nutzer überzeugen. Die Marke soll dabei vom Vorsprung der Chinesen beim Ausbau der 5G-Mobilfunkttechnologie profitieren, die in den Heimatländern anderer global erfolgreicher Hersteller noch im Dornröschenschlaf verharrt.

Auch bei den Antrieben arbeitet Wey an der Zukunft. Bereits serienreif ist ein Plug-in-Hybrid-Antrieb. Dieser soll im kommenden VV7 in einer 48-Volt sowie in einer Hochvoltvariante zum Einsatz kommen. Letztere soll den VV7 in Kombination mit einer neunstufigen Automatik in weniger als sechs Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und 1,6 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Zunächst ist geplant, die Modelle für Europa ausschließlich mit Hybridantrieb anzubieten. Wie der Wey-S andeutet, soll es künftig auch rein batterieelektrische Varianten geben. So verfügt die seriennahe Studie über einen E-Antrieb mit kobaltfreien Batterien für rund 500 Kilometer Reichweite.

Foto: SP-X Mario Hommen Mit dem Wey-S stellt Wey einen batterieelektrischen Antrieb mit 500 Kilometer Reichweite vor.

2021 will Wey rein batterieelektrische Modelle in China anbieten. Ein Jahr später könnten diese auch nach Europa kommen. Darüber hinaus arbeiten die Chinesen an der Brennstoffzelle. Laut Jack Wey verfügt der Konzern bereits über das Know-how, diese Technik in Eigenregie zu entwickeln.