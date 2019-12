Tesla Cybertruck und Co

"Der unternehmerische Ansatz der Firma Abt und das Systemverständnis von Schaeffler sowie unsere ausgeprägte Kompetenz in den Bereichen Antriebsstrang und Fahrwerk versetzen uns in die Lage, gemeinsam etwas Neues zu schaffen und schneller voranzukommen", so Klaus Rosenfeld. Hans-Jürgen Abt ergänzt: "Vor eineinhalb Jahren haben wir die Kooperation mit Volkswagen Nutzfahrzeuge begonnen. Für Abt war das ein komplett neues und ehrgeiziges Projekt und ich bin stolz darauf, bald die ersten elektrifizierten Abt-Fahrzeuge auf der Straße zu sehen. Mit Schaeffler als strategischem Partner und mit seinem technischen Know-how an Bord haben wir ein starkes Paket für neue Herausforderungen. Die aktuellen Projekte mit dem e-Caddy und e-Transporter sind für mich erst der Startschuss."

Der Automobilzulieferer Schaeffler und der VWN-Partner Abt e-Line wollen künftig weiter als strategische Partner an der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen arbeiten, das haben Abt-CEO Hans-Jürgen Abt und Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld vereinbart. Die Schaeffler-Gruppe soll demnach künftig Technologie und Management-Kompetenz in die Kooperation einbringen und außerdem Lösungen rund um den elektrischen Antriebsstrang entwickeln.

