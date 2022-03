Car of the Year 2022

Car of the Year 2022 Das Auto des Jahres 2022 steht fest

Rund 84 Prozent der deutschen E-Autonutzer laden ihr Fahrzeug mit Ökostrom, wie aus einer Umfrage des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) hervorgeht. Damit liegt die Quote deutlich über dem Schnitt deutscher Haushalte, der bei rund 30 Prozent liegt. Der hohe Anteil dürfte auch mit den Bedingungen der Wallbox-Förderung zusammenhängen, die für das erste Jahr den Abschluss eines Ökostromvertrags fordern.

Elektroautos in Deutschland Mehrheit lädt grünen Strom

