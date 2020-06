Der französische Elektro-Nutzfahrzeughersteller Goupil will Ende 2020 seinen im vergangenen Jahr erstmalig vorgestellten Kleintransporter G6 auch in Deutschland anbieten. Es handelt sich um einen bis zu 4,80 Meter langen und 1,70 Meter breiten Transporter für den Nahverkehr. Abhängig vom Aufbau soll er bis zu 1,2 Tonnen Nutzlast und bis zu 9 Kubikmeter Stauraum bieten.

Wenn die Deutsche Post in diesem Jahr die Produktion des E-Transporters Streetscooter einstellt, entsteht möglicherweise eine Lücke. In diese will jetzt der G6 aus Frankreich stoßen.

