Die VW-Finanztochter Volkswagen Financial Services will sein zukünftiges Wachstum im Vermietgeschäft sicherstellen, indem der Konzern zum August 2019 die Euro-Leasing und die Euromobil Autovermietung miteinander verschmelzen und künftig unter der Euro Leasing GmbH firmieren. Die Franchise-Marke "Euromobil" für das Geschäft mit Werkstattersatzwagen der Händler des Volkswagen Konzerns und deren Standort Isernhagen sollen erhalten bleiben.

"Für uns ist die räumliche Nähe zum Volkswagen- und Audi-Partnerverband besonders wichtig. Deswegen halten wir auch in der Zukunft an Isernhagen fest", betont Armin Hofer, Geschäftsführer der Euro Leasing, "langfristig gehen wir davon aus, dass wir unseren Firmensitz in Sittensen durch weitere Neubauten und einen Umbau des Standorts erweitern und damit noch attraktiver machen." Zur Neuorganisation des Vermietgeschäfts arbeite Volkswagen Financial Services außerdem an einem einheitlichen IT-System für die Vermietung von Lkw und Pkw. Mit der Umorganisation entstehe ein Vermietunternehmen, das vom Pkw bis zum 40-Tonner-Lkw ein Komplettangebot für seine Kunden bereithalte.