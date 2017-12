TITELTHEMEN

Der gläserne Fahrer? Was die EU-Datenschutzverordnung für Flottenbetreiber bedeutet

»Datenschutz ist Chefsache« Interview mit Datenschutzexperte Ioannis Dimas

Datenschutzrecht Die wichtigsten Rechtsfragen





Umweltzonen im Ausland Keine Einfahrt ohne die richtige Plakette: firmenauto sagt, wo Sie die Plaketten bekommen

MANAGEMENT

Politik Die EU will den CO2-Ausstoß von Neuwagen drastisch drosseln. Firmenwagen werden dadurch teurer

Tankkarten Plastikkarte ade: an der Tankstelle digital bezahlen

Kraftstoffpreise Weltweiter Vergleich: Was der Sprit im Ausland kostet

Erdgas Neue Verordnung könnte Ausbau des CNG-Netzes ankurbeln

Fahrzeugeinweisung Moderne Dienstwagen haben jede Menge Fahrassistenten. Doch die wenigsten Fahrer wissen, wie sie funktionieren

Remarketing Wie man gekaufte Firmenwagen schnell und zu vernünftigen Preisen loswird

Leasing-Start-up Der schnelle Weg zum geleasten Firmenwagen: Das Start-up Vehiculum macht Leasingangebote transparent und vergleichbar

Flottenversicherung Vorsicht vor Online-Vergleichsportalen: Für die Auswahl von Fuhrparkversicherungen taugt keines

Recht und Steuer Urteil zur Entfernungspauschale: Auch bei mehrtägigen Dienstreisen gibt’s nur den einfachen Satz

Jaguar Land Rover Fleet Business Day Jaguar er-fahren

Ablenkung Nichts lenkt am Steuer mehr ab als das Smartphone. Aber längst nicht alle Fahrer koppeln ihr Handy mit dem Bordsystem des Autos

Steinschlag Mit Smart-Repair die Kosten senken

AUTO

Neuvorstellungen

Mitsubishi Eclipse Cross Attraktiver Crossover in der Kompaktklasse

VW Tiguan Allspace Langversion des beliebten Vans mit sieben Sitzen

Ford Transit Custom Neue Optik, mehr Assistenten

Fahrberichte

Test Kleinwagen Ford Fiesta, Kia Rio, Opel Corsa, VW Polo: vier Benziner im direkten Vergleich

Zoom Foto: Renault Kaufberatung Renault Megane Grandtour - alle Daten, alle Fakten zum französischen Erfolgskombi

Modellcheck Renault Mégane Grandtour Alles über den beliebten Kompaktkombi

Fiat Panda 4x4 Wild Seit 30 Jahren offroad unterwegs und noch kein bisschen müde

Nissan NV 300 dCi 145 Kurztest der Doppelkabine mit sechs Sitzen

VW Caddy 1.4 TGI Quadratisch, praktisch, gut

SERVICE + TECHNIK

Mercedes Pro Connect Das neue Flottentool soll Fuhrparkmanager und und Transporter vernetzen. Eingeführt wird es im nächsten Sprinter

Kostencheck Die beliebtesten und sparsamsten Minicars

Rückblick Citroën 2CV