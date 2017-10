TITELTHEMEN

Neuer Audi A8 Keiner ist so vernetzt und fährt bereits so autonom wie der neue Audi A8. firmenauto sagt, was die Chef-Limousine noch drauf hat.

Reifentest Schnee, Eis, Nässe: Zehn Reifen der Größe 225/45 R 18 für die sportliche Autos der Kompakt- und Mittelklasse müssen zeigen, was sie können.

Marktübersicht Tankkarten Flottenmanager legen Wert auf Service. Die Übersicht zeigt, was die Karten bieten.

MANAGEMENT

Umfrage So stehen Fuhrparkleiter zum Diesel

Care by Volvo Neues Service-Programm mit fester monatlicher Rate

Nissan Projektstart für intelligente Ladeinfrastruktur

Studie Viele Unternehmen unterschätzen den Job des Fuhrparkleiters

Interview »Künftig finanzieren wir Mobilität«: Klaus Entenmann, Vorstandsvorsitzender von Daimler Financial Services, über neue Mobilitätsangebote

Konfliktmanagement Mit Fahrern angemessen kommunizieren

Quereinstieg Fuhrparkleiter im Nebenjob – so starten Sie durch

Versicherung Allianz Suisse startet mit Pay-as-you-drive-Tarif für Flotten

Flotte 2020 Wie Hersteller mit vernetzten Fahrzeugen den Service für Dienstwagenfahrer optimieren

Bagatellschäden Wann Sie Fahrer für Dellen haftbar machen können

Recht und Steuer Was es bei Unterleasingverträgen zu beachten gilt

Tankkarten 15 Anbieter in der Übersicht

Autohandel Sind Autohäuser auf den digitalen Wandel eingestellt?

Interview Dekra Vorstandschef Stefan Kölbl zu den Potenzialen des automatisierten und vernetzten Fahrens

AUTO

Neuvorstellungen

Opel Grandland X Opels SUV will Ford Kuga, VW Tiguan und Co. die Plätze streitig machen

Zoom Foto: Opel Der Grandland X ist Opels Antwort auf VW Tiguan, Ford Kuga oder Peugeot 3008.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sportlimousine mit 680 PS

Citroën C3 Aircross Wie praktisch ist der SUV-Ableger des C3?

Jaguar XF Sportbrake Später Start für den Edel-Kombi

Seat Ibiza Die neue Generation rückt dem größeren Leon auf die Pelle

Mazda CX-5 Mit Zylinderabschaltung Sprit sparen

Fahrberichte/Tests

Vergleichstest Wer eignet sich besser für den Fuhrpark, Plug-in Hybride oder Verbrenner? Vier Modell-Paare im direkten Vergleich

Modellcheck Mercedes E-Klasse Alle Infos und Fakten zum begehrten Business-Modell

Ford Mondeo 2.0 Hybrid Der unterschätzte Spritsparer

SERVICE + TECHNIK

Kostencheck Kleine und kompakte Vans

Autonomes Fahren Riesige Datenmengen brauchen ein schnelles Mobilfunknetz. 5G soll es richten

Rückblick Fiat Multipla