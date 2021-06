Ford bietet eine Auto-Alarmanlage fürs Smartphone an. Die Funktion zählt zum Umfang der Konnektivitäts-App "FordPass" und alarmiert den Nutzer per Push-Nachricht, wenn die Sensoren des Fahrzeugs einen Einbruchs-Versuch registrieren. Auch die Nutzung abgefangener Funkschlüssel-Signale soll das System erkennen.

Ford-App Alarm per Handy

