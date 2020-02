Elektroautos in Deutschland 2020

Premiere soll der GMC Hummer EV im Mai feiern, gebaut wird er anschließend im Elektroauto-Werk in Detroit. Dort sollen künftig 80.000 E-Autos pro Jahr montiert werden, darunter auch ein E-SUV von Cadillac.

Der Geländewagen Hummer kommt 2021 zurück – als Elektroauto mit 1.000 PS. Das hat General Motors nun offiziell angekündigt. Der E-Allrader tritt nicht wie seine konventionell angetriebenen Vorgänger unter eigener Marke an, sondern wird unter dem Logo des GM-Truck-Ablegers GMC verkauft. Die Antriebseinheit des Hummer soll rund 15.000 Nm Drehmoment zur Verfügung stellen, für die Beschleunigung auf Tempo 100 gibt der Hersteller eine Dauer von 3 Sekunden an. In Sachen Karosserieform spricht der GM von "Truck", was sowohl einen Pick-up als auch einen geschlossenen Geländewagen oder beides bedeuten kann. Preise sind noch nicht bekannt, dürften aber deutlich sechsstellig ausfallen.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw