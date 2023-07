Große Marktübersicht Die wichtigsten Newcomer im Flottenmarkt

Dass Elektro-Autos den Flottenmarkt erobern, zeigt sich auch in unserer aktuellen Auflistung der neuesten Modelle, die für den Award „Firmenauto des Jahres“ nominiert wurden. Der Trend geht über alle Segmente: vom Ora Funky Cat, Opel Astra Electric oder Polestar 3 bis hin zum Kia EV9 oder Nio EL7. Dabei ist die Anzahl der Importmarken überproportional vertreten.

Anteil an Importmarken in deutschen Flotten steigt

Da passt es, dass die Vorbehalte in Firmen-Fuhrparks gegenüber Autos aus Fernost schrumpfen. Immerhin verzeichnet das Marktforschungsinstitut Dataforce einen steigenden Anteil der Importeursmarken im relevanten Flottenmarkt. Neue Konkurrenz erwächst in erster Linie aus China und den USA, wo sich die Top-Brands vor allem auf den Elektromarkt spezialisiert haben. Dieser Trend wird noch massiv zunehmen, wenn der Flottenmarkt mehr und mehr elektrisiert wird.

Firmenauto des Jahres bietet Orientierung

Hier bietet die Expertenwahl „Firmenauto des Jahres“ Orientierung für Fuhrparkverantwortliche. In unserer Bildergalerie finden Sie die als Firmen- bzw. Geschäftswagen relevanten Modelle in den Kategorien Newcomer. Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugen haben wir die Kategorie geteilt in Newcomer bis 50.000 Euro und Newcomer ab 50.000 Euro. Diese wurden mit Unterstützung des Marktforschungsinstituts Dataforce nominiert.

Wer die besten Firmenautos des Jahres wählt

Die Expertenwahl "Firmenauto des Jahres" ermittelt in diesem Jahr in 18 Fahrzeugkategorien - vom Kleinstwagen bis zum großen SUV - die besten Firmenwagen des Jahres. Die Wahl gilt als wichtiger Indikator für die Pkw-Branche. Die Gewinner der einzelnen Segmente werden am 6. September 2023 im Rahmen der IAA Mobility mit dem renommierten Award ausgezeichnet. Gewählt wird von einer rund 150-köpfigen firmenauto-Expertenjury. Diese repräsentieren in ihrer Zusammenstellung weitgehend den deutschen Flottenmarkt.

Hintergrund

Aufgrund der wachsenden Anzahl an E-Modellen gibt es 6 Segmente mit ausschließlich rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Darüber hinaus die Kategorien Newcomer und Newcomer ab 50.000 Euro. Erfahren Sie in unseren Bildergalerien, welche Fahrzeuge zur Wahl stehen.