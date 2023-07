Marktübersicht Mittelklasse Die wichtigsten Modelle im Flottenmarkt

Top-Seller in der Mittelklasse: die wichtigsten flottenrelevanten Modelle mit Preisen und Fahrzeugdaten. Erfahren Sie exklusiv in unserer Bildergalerie, welche Fahrzeuge zur Expertenwahl „Firmenauto des Jahres“ nominiert sind.

Die Mittelklasse gehört zu den wichtigsten Segmenten im Flottenmarkt. Bestseller wie VW Passat, Audi A4, BMW 3er und natürlich die Mercedes C-Klasse dominieren diese Kategorie. In unserer Übersicht zeigen wir auch die wichtigsten Modelle der Elektroauto-Mittelklasse. Dazu gehören unter anderem Audi Q4 e-tron, BMW i4, Mercedes EQB, Skoda Enyaq (Coupe) iV oder VW ID.4 vertreten. Gleichzeitig zeigt sich im E-Segment die Stärke der Importmarken aus dem asiatischen Raum und den USA. Auf dem Vormarsch sind zum Beispiel Nio ET5, Polestar 2, Kia EV6 oder Tesla Model 3.

Zahlreiche neue Modelle im Segment Mittelklasse

Insgesamt hat die Auswahl an Mittelklasse E-Autos für Firmen-Fuhrparks in den letzten Jahren zugenommen. Verschiedene Automobilhersteller bieten Modelle an, die speziell für Geschäftskunden entwickelt wurden. Diese Fahrzeuge verfügen häufig über Funktionen wie Flottenmanagement-Systeme, die es Unternehmen ermöglichen, den Energieverbrauch zu überwachen und die Fahrzeugflotte effizient zu verwalten.

Hier bietet die Expertenwahl „Firmenauto des Jahres“ Orientierung für Fuhrparkverantwortliche. In unserer Bildergalerie finden Sie die als Firmen- bzw. Geschäftswagen meistverkauften Modelle in den Kategorien Mittelklasse und Elektroauto-Mittelklasse. Diese wurden mit Unterstützung des Marktforschungsinstituts Dataforce nominiert.

Wer die besten Firmenautos des Jahres wählt

Die Expertenwahl "Firmenauto des Jahres" ermittelt in diesem Jahr in 18 Fahrzeugkategorien - vom Kleinstwagen bis zum großen SUV - die besten Firmenwagen des Jahres. Die Wahl gilt als wichtiger Indikator für die Pkw-Branche. Die Gewinner der einzelnen Segmente werden am 6. September 2023 im Rahmen der IAA Mobility mit dem renommierten Award ausgezeichnet. Gewählt wird von einer rund 150-köpfigen firmenauto-Expertenjury. Diese repräsentieren in ihrer Zusammenstellung weitgehend den deutschen Flottenmarkt.

Hintergrund

Aufgrund der wachsenden Anzahl an E-Modellen gibt es 6 Segmente mit ausschließlich rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Darüber hinaus die Kategorien Newcomer und Newcomer ab 50.000 Euro. Erfahren Sie in unseren Bildergalerien, welche Fahrzeuge zur Wahl stehen.

