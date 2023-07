Marktübersicht Minivans, Maxivans und E-Vans Die wichtigsten Modelle im Flottenmarkt

Das Van-Segment erlebt wieder einen Aufschwung. In unserer Marktübersicht unterscheiden wir in Minivans, Maxivans und Elektro-Vans. So gehören beispielsweise BMW 2er Active Tourer, Mercedes B-Klasse Sports Tourer ebenso zur Kategorie Minivans wie der Opel Combo-e Life und der VW Caddy. Bei den Maxivans stechen Hyundai Staria und VW ID.Buzz optisch hervor, gleichzeitig gibt es bei den Elektro-Vans zahlreiche aktuelle Modelle etwa den Fiat E-Doblo, den Renault Kangoo E-Tech oder den Toyota Proace City Verso Electric.

Dataforce ermittelt nominierte Fahrzeuge

Welche Modelle zu den Lieblingen in den Segmenten Oberklasse, Obere Mittelklasse und Elektroauto-Oberklasse gehören, wurde mit Unterstützung des Marktforschungsinstituts Dataforce ermittelt. Diese Auswahl bildet die Basis für die nominierten Fahrzeuge der Expertenwahl „Firmenauto des Jahres“.

Wer die besten Firmenautos des Jahres wählt

Die Expertenwahl "Firmenauto des Jahres" ermittelt in diesem Jahr in 18 Fahrzeugkategorien - vom Kleinstwagen bis zum großen SUV - die besten Firmenwagen des Jahres. Die Wahl gilt als wichtiger Indikator für die Pkw-Branche. Die Gewinner der einzelnen Segmente werden am 6. September 2023 im Rahmen der IAA Mobility mit dem renommierten Award ausgezeichnet. Gewählt wird von einer rund 150-köpfigen firmenauto-Expertenjury. Diese repräsentieren in ihrer Zusammenstellung weitgehend den deutschen Flottenmarkt.

Hintergrund

Aufgrund der wachsenden Anzahl an E-Modellen gibt es 6 Segmente mit ausschließlich rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Darüber hinaus die Kategorien Newcomer und Newcomer ab 50.000 Euro. Erfahren Sie in unseren Bildergalerien, welche Fahrzeuge zur Wahl stehen.

Große Marktübersicht Alle Top-SUV im Flottenmarkt

Große Marktübersicht Die wichtigsten Newcomer

Marktübersicht Mittelklasse Alle Modelle im Flottenmarkt

Marktübersicht Minicars & Kleinwagen Die wichtigsten Modelle im Flottenmarkt

Marktübersicht Kompaktklasse Topseller im Flottenmarkt