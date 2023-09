Firmenauto des Jahres Prämierung auf der IAA Mobility

Die Spannung war groß, die Ergebnisse sind da: In 18 Kategorien haben 180 Flottenexperten die besten Firmenautos des Jahres gewählt. Vom Minicar bis zum SUV. Die Sieger wurden auf der IAA Mobility ausgezeichnet, der weltweit größten Mobilitätsmesse. Alle Ergebnisse als Download im Artikel.

Die besten Firmenautos des Jahres 2023 stehen fest. In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen haben sich die Favoriten in 18 Kategorien durchgesetzt. BMW und Cupra gehören zu den Siegern, aber auch Fiat, Hyundai, Skoda und Volkswagen gewinnen. Die Preisverleihung fand im feierlichen Rahmen der IAA Mobility in München statt.

BMW mit 6 Siegen

BMW dominiert die Gesamtwertung mit sechs Siegen, darunter der BMW iX3 als bester Elektro-SUV. Cupra überzeugt als bester Importeur mit fünf Awards, unter anderem für den Cupra Born als bester Elektro-Kompaktwagen. Der Fiat 500 und Fiat 500e sicherten sich in zwei Kategorien sowohl die Gesamt-, als auch die Importwertung. Audi gewinnt in der Oberklasse mit dem Audi e-tron GT.

25jähriges Jubiläum von „Firmenauto des Jahres“

Die Auszeichnung „Firmenauto des Jahres“ gehört zu den renommierten Awards im Pkw-Flottenmarkt. Seit 25 Jahren wählen Flottenexperten die besten Fahrzeuge für den Firmenfuhrpark. In diesem Jahr stellten sich 213 Baureihen in 18 Kategorien der Wahl, vom Minicar bis zum SUV, vom Elektroauto bis zum Plug-in-Hybrid, vom Newcomer bis zum klassischen Verbrenner.

Meistverkaufte Modelle im Flottenmarkt

Der Wahlkatalog basiert auf den meistverkauften Flotten-Fahrzeugen in Deutschland, die von dem Marktforschungsinstitut Dataforce ermittelt wurden. Die Kategorien unterteilen sich in die Segmente vom Minicar über die Oberklasse bis zum SUV und Van. Aufgrund der Bedeutung der Elektromobilität standen in sechs Kategorien rein elektrisch angetriebenen Fahrzeuge zur Wahl.

„Wir freuen uns, dass die Preisverleihung der „Firmenauto des Jahres“ zum 25-jährigen Jubiläum erstmals im Rahmen der IAA Mobility in München stattfinden konnte. Unser herzlicher Glückwunsch geht an alle Gewinner der Awards. Vielen Dank an die Experten des Marktforschungsinstituts Dataforce, die uns bei der Ermittlung der meistverkauften Flotten-Fahrzeuge unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt auch der Expertenjury für ihr Know-how und ihren Einsatz“, betont Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM Verlags.

Expertenjury repräsentiert knapp 200.000 Pkw und Transporter

Die Expertenjury von „Firmenauto des Jahres“ besteht aus 180 Flottenexperten, darunter Fuhrparkmanager, Einkäufer, Berater und Fuhrparkprofis markenunabhängiger Dienstleister. Insgesamt vertreten die Jurymitglieder rund 150.000 Pkw sowie 45.000 Transporter.

Immer auf dem neuesten Stand

