"Wir werden auch zukünftig eine Reihe von innovativen Dienstleistungen entlang der Remarketing Wertschöpfungskette abbilden und sind stolz, dass wir unser modulares Konzept so erfolgreich mit unserem Kunden Hyundai umsetzen konnten", so Michael Stanisel, Direktor Vertrieb & Business Development bei Dekra Automotive Solutions. Über das Starfleet-System verwaltet Dekra den Fahrzeugbestand, entwickelt unter Berücksichtigung der Hyundai Strategien die Aktionen und Gebrauchtwagenangebote für die Vertriebspartner und berät diese beim Zukauf der jungen Gebrauchten.

Das Leistungsspektrum von Dekra umfasst seit Beginn der Zusammenarbeit das exklusive Remarketing, die Kommunikation an die Hyundai Vertriebspartner sowie das Defleet- und Bestandsmanagement. Hyundai erweitert jetzt den Umfang der Dienstleistung um den Service der Fahrzeugbewertung von Rückläufern aus Vermietung und Dienstwagen. "Die umfassende Steuerung des Gebrauchtwagen-Portals einschließlich der professionellen Kommunikation mit unserem Händlernetz durch Dekra hilft uns, den Bestand an Gebrauchtwagen positiv zu beeinflussen und zu kontrollieren. Die Zusammenarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zur kontinuierlichen Vermarktung der jungen Hyundai Gebrauchten", sagt Holger Müller, Direktor Vertrieb Hyundai Motor Deutschland.

