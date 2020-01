Elektroautos in Deutschland 2020

Elektroautos in Deutschland 2020 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Im Fall des Hyundai Kona Elektro sinkt der Einstiegspreis damit von 28.907 auf 22.184 Euro, beim Ioniq Elektro sind es dann 22.605 statt 29.327 Euro für die Basisvariante. Für Plug-in-Hybride stockt der koreanische Autobauer seinen Beitrag zum Umweltbonus auf bis zu 4.201 Euro auf. Zusammen mit dem Zuschuss der Bafa von 1.260 Euro reduziert sich der Kaufpreis also um 5.462 Euro.

Nach Renault reagiert auch Hyundai auf die weiterhin nicht umgesetzte Erhöhung des Umweltbonus für Elektroautos und geht in Vorleistung. Während die Franzosen ihren Eigenanteil von 1680 (alle Preise netto) auf 3.360 Euro erhöhen, stockt Hyundai um bis 5.042 Euro auf. Zusammen mit dem derzeit bei 1.680 Euro verharrenden staatlichen Zuschuss der Bafa lassen sich so 6.722 Euro beim Neukauf eines batterieelektrischen Modells der Koreaner sparen.

Die schon vor Monaten angekündigte Erhöhung des Umweltbonus für E-Auto harrt weiter auf ihre Umsetzung. Einiger Hersteller gehen deshalb bereits in Vorleistung.

