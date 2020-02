In Deutschland gibt es den Sorento aktuell ausschließlich mit einem 200 PS starken 2,2-Liter-Dieselmotor, der optional mit Allradantrieb kombiniert werden kann. Die Preise starten derzeit bei knapp 30.250 Euro netto.

Die Markteinführung dürfte in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Erste Zeichnungen zeigen einen kantigen Crossover mit großem Kühlergrill. Wie gehabt dürfte es das Serienmodell auf rund 4,80 Meter Länge bringen und fünf oder sieben Sitzplätze bieten. Erstmals wird es im Flaggschiff der Koreaner elektrifizierte Antriebe geben, wahrscheinlich sowohl in klassischer Ausführung als auch als Plug-in-Varianten mit Steckdosenanschluss. Zumindest für den Heimatmarkt ist auch ein Antrieb via Brennstoffzelle angekündigt. Darüber hinaus kündigt der Hersteller neue Infotainment- und Assistenzsysteme an.

Kia schickt die vierte Generation des Sorento ins Rennen. Premiere feiert das Mittelklasse-SUV im Frühjahr auf dem Genfer Salon (7. bis 17. März), kurz danach dürfte er zunächst in Südkorea und im späteren Verlauf des Jahres in Europa und den USA auf den Markt kommen.

