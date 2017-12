So funktioniert´s: Sie wählen die genaue Fahrzeugart – etwa Pkw, Transporter, Lkw oder auch Zugmaschinen – und die App zeigt Ihnen, welche Fahrerlaubnisklasse für Ihr ausgewähltes Fahrzeug nötig ist. Oder Sie geben die Führerscheindaten ein und überprüfen so, ob der Fahrer über die entsprechende Fahrerlaubnis verfügt. Gleichzeitig erfahren Sie die aktuelle Bezeichnung der Fahrzeugklassen nach EU-Recht und was genau hinter den Schlüsselzahlen auf dem Führerschein steckt. Die neue App Führerschein Check gibt es für alle mobilen Geräte und als Desktopversion.

Zu den Downloads gelangen Sie hier:

Desktopversion: www.etm.de/fuehrerschein

iPhone und iPad: www.etm.de/fsios

Android: www.etm.de/fsand