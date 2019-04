Elektroautos in Deutschland 2019

Elektroautos in Deutschland 2019

Preise zum CLA 35 nennt Mercedes noch keine. Allerdings liegt der CLA einige tausend Euro über der kompakten A-Klasse, die in der AMG-Version knapp über 39.000 Euro (alle Preise netto) kostet. Die CLA-Variante könnte also die 42.000-Euro-Marke überschreiten.

Optisch unterstreichen unter anderem ein Kühlergrill mit Doppellamellen, größere Lufteinlässe, Seitenschweller, Flics, ein Diffusoreinsatz hinten, Heckdeckelspoiler und die beiden ovale Endrohre der Sportauspuffanlage den dynamischen Anspruch. Innen gibt es Sportlenkrad, Sportsitze, Kunstleder sowie Kontrastnähte und Sicherheitsgurte in Rot. Wird die Navigation Pro bestellt, bietet die Informationszentrale des MBUX-Infotainmentsystems zwei große Displays. Hier kann der Fahrer zwischen verschiedenen Anzeigemodi, unter anderem Sport und Supersport, wählen. Wird außerdem das Track-Pace-Paket geordert, lassen sich Zusatzinfos von Motordaten oder eine G-Force-Anzeige integrieren.

Um die Kraft angemessen auf die Straße zu übertragen, bietet der CLA 35 4Matic größer dimensionierte Bremsen, 18-Zoll-Räder und adaptive Dämpfer. Letztere erlauben per Knopfdruck die Wahl zwischen drei verschiedenen Fahrwerksmodi, zudem bietet eine Fahrdynamikregelung verschiedene Profile wie Komfort, Sport oder Sport+.

Bislang hat die sportliche Mercedes -Tochter AMG den neuen Antriebsstrang 35 4Matic für A-Klasse und A-Klasse Limousine vorgestellt. Am 16. April folgt mit der Premiere auf der New York Auto Show auch der neue CLA mit gehobener AMG-Power. Bereits Ende April ist Bestellstart, die Markteinführung folgt im August.

Die Mitglieder der neuen A-Klasse-Familie werden der Reihe nach mit AMG-Weihen gesegnet. Nächster in diesem Reigen ist der CLA als 35 4Matic.

Im August bietet Mercedes auch den CLA in der AMG-Version 35 4Matic an.

