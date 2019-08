Im September bringt Mitsubishi das Kompakt-SUV ASX in einer nochmalig überarbeiteten Version auf den Markt. Mit den etlichen Neuerungen geht auch ein Preisanstieg einher. Nach dem letzten Facelift startete der Japaner zum Modelljahr 2017 für rund 16.400 Euro (alle Preise netto). Künftig muss man rund 17.700 Euro investieren. Allerdings gewährt Mitsubishi einen Einführungsrabatt von 2.500 Euro. Der damit rund 15.200 Euro teure Basis-ASX wird mit einem 150 PS starken Zweiliter-Benziner kombiniert. Bislang war das Einstiegsaggregat ein 1.6er mit 117 PS.

