Den Titel des preisgünstigsten Neuwagens in Deutschland kann der Japaner trotz der Sonderaktion nicht erobern. Den hält weiterhin der rund 20 Zentimeter längere Kleinwagen Dacia Sandero, der offiziell ab 7.300 Euro zu haben ist.

Der Kleinstwagen Mitsubishi Space Star ist bis Ende Juli zum Aktionspreis von 6.300 Euro netto zu haben. Das entspricht einem Nachlass von 2.500 Euro gegenüber dem normalen Listenpreis. Angetrieben wird der frisch geliftete Fünftürer von einem 71 PS starken 1,0-Liter-Dreizylinderbenziner, zur Ausstattung zählen in der rabattierten "Basis"-Variante Berganfahrhilfe, elektrische Fensterheber sowie Licht- und Regensensor.

