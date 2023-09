Mobilität im Fuhrpark Wie Unternehmen nachhaltig durchstarten

Immer mehr Unternehmen setzen auf Nachhaltigkeit – und die Mitarbeiter-Mobilität spielt dabei eine zentrale Rolle. Die damit einhergehenden Maßnahmen sind so vielseitig wie die Chancen. Sie reichen vom Umstieg auf E-Mobilität, über ein optimales Energiemanagement, die Digitalisierung von Prozessen bis hin zur Schulung der Dienstwagennutzenden und flexiblen Mobilitätslösungen. Klar, dass bei so vielen Möglichkeiten verschiedene Fragen aufkommen können. Denn die CO₂-Optimierung erfordert nicht nur kurzfristige Entscheidungen, sondern auch eine sorgfältige Planung und ein strategisches Vorgehen. Wie Unternehmen effektiv den Umstieg gestalten können, erläutert Uwe Hildinger, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der Alphabet Fuhrparkmanagement, in diesem Gastbeitrag.

Ganzheitliche Fuhrpark-Analyse

Neben der Einhaltung regulatorischer Vorschriften spielen auch die Anforderungen der Kunden, Investoren und Mitarbeitenden eine zentrale Rolle. Im Alphabet Fleet Emission Monitor 2022 gaben 64 Prozent der befragten Fuhrparkverantwortlichen an, dass die Verringerung von Emissionen eine große Rolle für sie und ihr Unternehmen spiele. Entscheidend dabei ist, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht werden. Denn nur so können Fuhrparkkonzepte langfristig erfolgreich sein.

Hinzu kommt, dass sich die verschiedenen Unternehmen an ganz unterschiedlichen Punkten auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität befinden. Daher ist immer eine individuelle Betrachtung der Gegebenheiten ratsam. Am Anfang des Prozesses sollte eine ganzheitliche Analyse des Status quo stehen, sodass im nächsten Schritt die passenden Maßnahmen bestimmt werden können. Hierbei kann es sehr hilfreich sein, entsprechende Expertinnen und Experten hinzuzuziehen, um die Möglichkeiten und eigene Zielsetzungen sowie die Maßnahmen zu bestimmen.

Dienstwagenfahrer einbeziehen

Einen zentralen Hebel kann der Umstieg auf E-Mobilität darstellen. Auch hier ist eine ganzheitliche Herangehensweise notwendig. Denn wer elektrisch fährt, muss laden können. Insofern empfiehlt sich immer, die entsprechenden Ladekonzepte in die Planungen des Umstiegs miteinzubeziehen. Die Erfahrungen von Expertinnen und Experten können ebenfalls helfen, um die passende Umstiegsstrategie festzulegen. Zudem ist es elementar, die Dienstwagennutzenden frühzeitig in den Prozess einzubeziehen und sie für den richtigen Umgang zu schulen. Auch die weiteren Stakeholder wie beispielsweise der Betriebsrat oder das Facility Management sollten eingebunden werden. Als Faustregel gilt: Eine Lösung führt immer dann zum gewünschten Ziel, wenn sie einfach zu nutzen ist und alle Beteiligten am Prozess der Transformation mitwirken.

Digitalisierung einzelner Prozesse

Neben dem Umstieg auf alternative Antriebe stellt auch die Digitalisierung einzelner Prozesse eine große Chance dar. So können nicht nur Effizienzen gesteigert, sondern auch Materialressourcen eingespart werden. Wir setzen daher auf verschiedene Tools: Von einem webbasierten Reporting, über eine eigene App für Fahrerinnen und Fahrer bis hin zu einem CO2-Management Tool. So können wir die unterschiedlichen Prozesse und Daten transparent abbilden, was wiederum Potenziale beispielsweise für Kosteneinsparungen aufdeckt.

Flexible Mobilitätslösungen

Der Umstieg auf flexible Mobilitätslösungen kann die Auslastung eines Fuhrparks erhöhen und somit wirtschaftlich und nachhaltig sein. Wir bei Alphabet bieten daher verschiedene Optionen wie Kurz- und Langzeitmieten, aber auch auf das Corporate Carsharing an. Auch in diesem Fall beraten unsere Expertinnen und Experten individuell. Denn eine One-fits-all-Lösung reicht aus unserer Sicht nicht mehr. Vielmehr sind individuelle Lösungen gefragt, um langfristig und vor allem nachhaltig erfolgreich zu sein.

Zur Person

Uwe Hildinger ist seit 2020 CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH. Er war maßgeblich an der Transformation des Unternehmens von einem reinen Full-Service-Leasinggeber hin zu einem der führenden Anbieter ganzheitlicher Business Mobility-Lösungen beteiligt. Unter seiner Führung entwickelt Alphabet Deutschland zukunftsorientierte Mobilität, die Kundenbedürfnisse, Nachhaltigkeit und Innovationen vereint.