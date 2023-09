Mercedes-Benz/Mastercard Mit Fingerabdruck im Auto bezahlen

Mit einem neu entwickelten Zahlungssystem können Mercedes-Fahrer, ihre Tankrechnung direkt im Auto per Fingerabdruck bezahlen. Wie genau das funktioniert und wie sicher die Technologie ist, erfahren Sie hier.

Keine Lust, an der Tanke auszusteigen, um zu bezahlen? Wer einen Mercedes fährt, dessen Fahrzeug mit der zweiten Generation des Infotainmentsystems MBUX-Generation 2020 ausgestattet ist, kann ab sofort digital per Fingerabdruck bezahlen. Die Eingabe einer PIN oder die Freigabe über ein mobiles Endgerät ist nicht erforderlich – das Auto selbst wird zum Zahlungsmittel. In Verbindung mit dem in das Infotainmentsystem MBUX integrierten Fingerabdrucksensor wird eine biometrische Zwei-Faktor-Authentifizierung ermöglicht. Allerdings braucht es dazu eine Master- oder Visakarte.

So sicher ist das Bezahlsystem

Nach eigenen Angaben ist Mercedes-Benz der weltweit erste Automobilhersteller, der die Mastercard Secure Card on File for Commerce Plattform ins Auto integriert hat. Beim Bezahlen werden Transaktionsdaten durch einmalig vergebene Kryptogramme verschlüsselt, um sensible Zahlungsinformationen zu schützen. Dazu nutzt der Hersteller den Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Die physische Kartennummer des Kunden wird durch einen sogenannten Token ersetzt. Die Zahlungsinformationen werden für jede einzelne Transaktion einmalig erstellt und der Token kann nur von dem Händler verwendet werden, der diesen angefordert hat.

Foto: Corporate Communications Mercede Mit Mercedes pay+ direkt im Auto per Fingerabdruck die Tankrechnung bezahlen.

„Mit Mercedes pay+ erleichtern wir unseren Kundinnen und Kunden den Alltag. Sie können von nun an ihre Tankrechnung direkt aus dem Auto per Fingerabdruck bezahlen – einfach, sicher und bequem. Ein intuitiver Bezahlvorgang und ein erstklassiges Kundenerlebnis bilden die Grundlage für den Erfolg digitaler Angebote. Wir sind Pioniere im Bereich des nativen In-Car-Payments und arbeiten bereits an der Integration weiterer Services“, sagte Franz Reiner, Vorsitzender des Vorstands der Mercedes-Benz Mobility AG.

So funktioniert die digitale Bezahlung



Erreicht der Fahrer eine angebundene Tankstelle und stellt den Motor ab, startet auf dem MBUX-Infotainmentsystem automatisch der Dienst Mercedes me Fuel & Pay. Der Fahrer wählt lediglich die entsprechende Zapfsäule aus. Noch vor dem Betanken berechnet das System den maximal möglichen Gesamtbetrag auf Basis des aktuellen Kraftstoffpreises und der Kraftstoffmenge bei Volltankung. Statt die Zahlung über ein mobiles Gerät freizugeben und dadurch abzuschließen, erfolgt die Authentifizierung des Fahrers jetzt nahtlos per Fingerabdruck.

Rechnung kommt per E-Mail

Nach dem Tanken sieht der Fahrer auf dem MBUX-Display die getankte Kraftstoffmenge und den tatsächlichen Rechnungsbetrag. Die Bezahlung erfolgt automatisch und der Fahrer darf die Tankstelle verlassen, ohne zur Kasse zu gehen. Die Rechnung wird per E-Mail zugesendet. Verfügbar ist das kontaktlose Bezahlen an über 3.600 kooperierenden Tankstellen in Deutschland.

Wer bietet ähnliche Bezahlmöglichkeiten an?