Lang- oder Kurzzeitmieten Optimale Mietstrategie für Fuhrparks

In dem eigenen Firmenfuhrpark auf Mietfahrzeuge zu setzen, ist gängige Praxis. Durch die zahlreichen Vertragsmodelle von Autovermietern stellt sich jedoch die Frage, welche Leihwagenoptionen am besten zu den Bedürfnissen des eigenen Unternehmens passen. Durch die Kurz- oder Langzeitmiete können Firmen ihren Fuhrpark sowohl flexibel an eine veränderte Auftragslage anpassen als auch langfristige Mobilitätskonzepte entwickeln und umsetzen – beide Modelle bieten dabei individuelle Vorteile.

Kurzfristig zu mehr Mobilität

Ob ein spontaner Geschäftstermin oder ein unerwartet großes Transportaufkommen – die Firmenmobilität kurzfristig erhöhen zu müssen, kann verschiedene Gründe haben. Wenn die Flottenkapazität nicht ausreicht und Unternehmen Mobilitätsengpässe überbrücken wollen, liefert die Kurzzeitmiete eine unkomplizierte und schnelle Lösung. Im Gegensatz zu anderen Konzepten wie dem Carsharing bietet die Kurzzeitmiete dabei einen entscheidenden Vorteil – und zwar die große Fahrzeugauswahl. Diverse Fuhrparks von Autovermietern ermöglichen es, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen und das passende Fahrzeug zu vermitteln. Vor allem Unternehmen, die sich in einer Wachstumsphase befinden, profitieren daher von dem flexiblen Modell, denn sie können den Fuhrpark schnell und unkompliziert an veränderte Bedingungen anpassen. Mit der geringen Laufzeit von bis zu einem Monat entstehen zudem keine längerfristigen vertraglichen Bindungen oder Verpflichtungen. Je nach Autovermietung variieren die vertraglichen Konditionen, Leihwagen mit hochwertiger Ausstattung oder die Zustellung an den und Abholung vom Wunschort gehören bei Anbietern wie Starcar jedoch zum Standard-Service der Kurzzeitmiete.

Langfristig planen lohnt sich

Im Gegensatz zur Kurzzeitmiete beträgt die Laufzeit von Langzeitmieten meist mindestens einen Monat und lässt sich je nach Bedarf verlängern. Ob eine maximale Mietdauer existiert und wie lange diese ausfällt, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Im Durchschnitt nutzen Unternehmen das Modell jedoch über einen Zeitraum von 6 Monaten. Eine Kilometerpauschale von 4.000 Kilometern gilt als üblich, bei Bedarf lässt sich der Umfang jedoch erweitern.

Große Auswahl an Fahrzeugen

Wie bei der Kurzzeitmiete dürfen Kunden auch bei der Langzeitmiete ihr Fahrzeug aus dem gesamten Sortiment der Autoverleiher auswählen. Bestehen branchenspezifische Anforderungen an die Leihwagen wie zum Beispiel eine Kühlung zum Transport verderblicher Waren, bieten Anbieter wie Starcar maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden. Trotz der langen Laufzeit handelt es sich um ein sehr flexibles Modell, da es sich jederzeit kündigen lässt und eine tagesgenaue Abrechnung ermöglicht.

Flexibel für jeden Fall

Wer bequem und flexibel zum Flughafen will oder einen spontanen Termin erreichen muss, ist bei der Kurzzeitmiete gut aufgehoben. Sie bietet eine komfortable Option der Anschlussmobilität und hilft Termine auch kurzfristig zu erreichen. Zudem besteht meist keine Kilometerbegrenzung für gemietete Fahrzeuge.

Durch ihre Flexibilität bietet die Langzeitmiete zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Zum Beispiel lässt sich das Modell zum Überbrücken von Ausfällen nutzen – fehlt ein Auto im Fuhrpark, lohnt es sich, auf die Langzeitmiete zurückzugreifen und den Ausfall auf den Tag genau zu kompensieren. Eine weitere Anwendung lässt sich beim Einstellen eines neuen Mitarbeiters skizzieren. Benötigt dieser während der Probezeit einen Dienstwagen, stellt auch hier die Langzeitmiete eine geeignete Lösung dar. Verlässt dieser den Betrieb vorzeitig, kann der Mietwagen wieder zurückgegeben werden und unnötige Mehrkosten werden vermieden. Zudem ergibt sich durch das langfristige Mietmodell die Möglichkeit, erhöhten Mobilitätsbedarf aufgrund von neuen Projekten verlässlich und mit maßgeschneiderten Fahrzeugen zu decken.

Autorenprofil Frank Langbein

Vor seiner Tätigkeit als Sales Director bei der Starcar Autovermietung konnte Frank Langbein bereits über 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich B2B und B2C sammeln. Durch seine zahlreichen Kontakte in der Autovermietungs- und Touristikbranche ist er bestens vernetzt und kennt sich hervorragend mit dem Mobilitätsmarkt und Bedürfnissen der unterschiedlichen Kundengruppen aus.

Foto: Starcar

Kurzprofil Starcar

Starcar hat sich über drei Jahrzehnte als eine der größten Autovermietungen Deutschlands etabliert und zeichnet sich besonders durch hohe Servicequalität und ihren unkonventionellen Charakter aus. Mit mehr als 60 Starcar-Filialen und über 500 Partnerstationen der Konzernmutter positioniert sich das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg als starker Partner auf dem Autovermietungsmarkt. Zudem stellt Starcar im Firmen- und Privatkundengeschäft die Hauptmarke der neu gegründeten Starcar Europa Service Group AG dar.