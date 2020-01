Damit Autofahrer zukünftig ermüdungsfreier im Fahrzeug sitzen können, entwickelt Jaguar Land Rover einen neuartigen Sitz. Dieser hat im Sitzschaum Aktoren integriert, die über Impulse für mechanische Bewegung und damit ständig für kleine Verstellungen im Sitz sorgen. Damit soll im Gehirn des Fahrers das sogenannte "Beckenpendeln" aktiviert werden, das einem Geh-Rhythmus entspricht. Mehr Muskeln sollen so beim Fahren genutzt werden, um so typische Begleiterscheinungen vom zu langen Sitzen wie Muskelverkürzungen in Beinen, Hüfte und Gesäß zu mindern. Wann der Sitz erhältlich sein wird, kommuniziert das Unternehmen noch nicht.

