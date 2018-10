firmenauto testet die aktuellsten Fahrzeuge und prüft, wieviel sie in der Praxis verbrauchen. Egal, ob Kombi, Cabrio, Lieferwagen oder Transporter, jeder Testwagen muss zeigen, ob die Herstellerangaben stimmen. Dazu hat die Testredaktion eine 200 Kilometer lange Strecke festgelegt, die von Stuttgart über die Autobahn Richtung München, quer über die Schwäbische Alb Richtung Rottweil und wieder zurück nach Stuttgart führt. Diese Verbrauchsrunde mit einem schneller und einem tempobeschränkten Autobahnabschnitt, Landstraße und etlichen Ortsdurchfahren simuliert das Fahrprofil eines normalen Langstreckenfahrers.

Die firmenauto-Test-Datenbank verrät, welche Autos beim Verbrauch am wenigsten schummeln. In der Bildergalerie finden Sie die Fahrzeuge, die sich weitgehend an den Normverbrauch halten.

