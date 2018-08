Nutzfahrzeuge sind weltweit stark gefragt. In den vier größten Einzelmärkten wuchs im laufenden Jahr die Nachfrage gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017, wie der deutsche Kfz-Herstellerverband VDA anlässlich der bevorstehenden IAA Nutzfahrzeuge in Hannover (20. bis 27. September) mitteilt.

Wichtigster Markt war in den ersten sieben Monaten wie auch im Pkw-Geschäft China: 857.900 Neuzulassungen entsprechen einem Plus von 7,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den USA wuchs der Markt um 18,2 Prozent auf 266.500 Neuzulassungen, Indien legte um 45,4 Prozent auf 218.700 Fahrzeuge zu. In Westeuropa – Nummer vier weltweit – stieg die Nachfrage um 2,3 Prozent auf 175.900 Einheiten. Unter den Volumenmärkten zeigte Italien das stärkste Wachstum (+10 Prozent). Auch Frankreich (+7 Prozent), Spanien (+5 Prozent) und Deutschland (+1 Prozent) übertragen das Vorjahresniveau.