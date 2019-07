Darüber hinaus ist für das wieder in Rüsselsheim gebaute Kompaktmodell auch eine rein elektrische Ausführung wahrscheinlich. Die emissionsfreie Antriebstechnik übernimmt der Opel dann vom kompakten Plattformbruder Peugeot 308, dessen Neuauflage im kommenden Jahr inklusive eines Batteriemodells erwartet wird.

Opel elektrifiziert den Astra. In der ab 2021 produzierten nächsten Generation des Kompaktwagens wird es neben konventionellen auch alternative Antriebe geben, wie aus einer Mitteilung des Herstellers hervorgeht. Dabei dürfte es sich mindestens um einen Plug-in-Hybridantrieb handeln, wie er im technisch verwandten Kompakt-SUV Grandland X Anfang 2020 zu haben ist. Dort kommt eine Variante mit rund 300 PS und Allradantrieb zum Einsatz, im Astra wird die Systemleistung wohl deutlich darunter liegen.

Der nächste Astra wird wieder in Rüsselsheim gebaut, meldete Opel. Und verrät nebenbei, dass es auch eine elektrifizierte Variante geben wird.

