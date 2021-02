* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Sechs Firmenstandorte hat die Firma Regiobus ­Potsdam-Mittelmark im gleichnamigen Landkreis. Der wiederum ist mit knapp 2.600 Quadratkilo­meter Fläche der drittgrößte in Deutschland. Entsprechend lang sind die Strecken, die Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig täglich zwischen seinen Standorten zurücklegen muss. Das perfekte Einsatzgebiet für einen Geschäftswagen mit Dieselmotor. Hennig aber setzt seit Jahren auf Plug-in Hybriden. Ein klarer Fall von Steuersparmodell? Im Gegenteil: "Bei mir ist das Kabel garantiert nicht mehr in der Originalverpackung. Die Ladeinfrastruktur muss passen, und man sollte sich mit der Technik auseinandersetzen", so Hennig.

