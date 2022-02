In Farben Batmans

Die Version Active zeichnet sich durch eine SUV-artige Optik und einige interessante Ausstattungsdetails aus. So sind 17-Zoll-Leichtmetallräder, Tempomat, Dachreling, Klimaanlage, Lederlenkrad, Parkpiepser vorne und hinten sowie einige Assistenzsysteme an Bord.

Der neue Ford Tourneo Connect ist wie der VW Caddy mit fünf oder sieben Sitzen und in zwei Längen erhältlich (4,51 oder 4,85 Meter). Außerdem bringt Ford zwei Ausstattungslinienl. Der kürzere Tourneo Connect kostet als Titanium 22.330 Euro (alle Preise netto), die Version Active startet bei 23.227 Euro. Für den größeren Grand, der sich durch einen bis zu 3.100 Liter großes Gepäckabteil auszeichnet, beträgt der Aufpreis jeweils 2.350 Euro. Der VW Caddy startet ab 23.470 Euro.

