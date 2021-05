Ein Masterplan muss her

Und das aus mehreren Gründen. Zum einen klettern die Rohölpreise durch steigende Nachfrage. Vor allem große asiatische Volkswirtschaften konnten die Pandemie schneller überwinden als der Westen. China erwartet 2021 bereits wieder sechs Prozent Wirtschaftswachstum, für das zusätzliche Energie benötigt wird. Die Fördermengen der Erdöl produzierenden Staaten wurden zudem noch nicht an die höhere Nachfrage angepasst.

Die Preise für Benzin und Diesel kennen seit Anfang 2021 nur eine Richtung: nach oben. Während im November 2020 der Preis für einen Liter Super im Schnitt noch unter 1,25 Euro lag, kostet er inzwischen teils über 1,50 Euro und damit mehr als vor dem Ausbruch der Coronakrise. Im ersten Lockdown fielen die Kraftstoffpreise aufgrund geringerer Nachfrage in den Keller, die aktuellen Covid-Einschränkungen drücken die Preise hingegen nicht mehr.

In letzter Zeit wurden Benzin und Diesel deutlich teurer. Woran das liegt und wie sich die Preise von Strom, Erdgas und anderen Energieträgern entwickeln lesen Sie in unserer umfangreichen Analyse.

