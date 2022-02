Was Kia plant

Was Kia plant Tempo bei E-Autos

Was Kia plant

Bei den Ausstattungen stehen neben einer namenlosen Basis noch die Varianten Autobiography, First Edition und SV sowie zwei Karosserievarianten mit normalem oder langem Radstand zur Wahl. Letztere ist optional auch als Siebensitzer bestellbar. Teuerste Modellversion ist der 185.798 Euro teure Range Rover mit langem Radstand und sportlicher SV-Ausstattung in Kombination mit dem Achtzylinder P530.

Die im Herbst 2021 vorgestellte Neuauflage des Land Rover Range Rover ist ab sofort in allen Varianten konfigurierbar. Einstiegsversion ist der rund 102.000 Euro (alle Preise netto) teure Diesel D250 mit 249 PS starkem Dreiliter-Sechszylinder. Ebenfalls bestellbar sind die stärkeren Dieselvarianten D300 und D350 mit 300 PS beziehungsweise 350 PS sowie der Sechszylinderbenziner P400 mit 400 PS (ab 114.453 Euro) und der Achtzylinderbenziner P530 mit 530 PS (ab 125.042 Euro). Alternativ bietet Land Rover für den Range Rover noch zwei Plug-in-Hybridversionen an. Der P440e (ab 111.344 Euro) mit E-Motor und Dreiliter-Benziner leistet 440 PS. Dank einer 38 kWh großen Batterie soll das Oberklasse-SUV bis zu 113 Kilometer weit rein elektrisch fahren. Mindestens 124873 Euro kostet die PHEV-Version P510e mit 510 PS Systemleistung.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw