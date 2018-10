Ein neuer V6-Diesel ergänzt das Motorenprogramm des Range Rover Velar. Das 275 PS starke 3,0-Liter-Triebwerk liefert ein Drehmoment von 625 Nm und ist serienmäßig an eine Achtgangautomatik gekoppelt. Allradantrieb ist ebenfalls Standard. Die Preise für die neue Variante des sportlich positionierten Mittelklasse-SUVs starten bei 52.230 Euro netto.

