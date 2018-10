So plant Opel seine Zukunft

So plant Opel seine Zukunft Acht neue Modelle bis Ende 2020

So plant Opel seine Zukunft

Zu Preisen ab 96.000 Euro (alle Preise netto) ist ab sofort die Plug-in-Hybridvariante der Mercedes S-Klasse zu haben. In der S 560 e benannten Oberklasselimousine mit langem Radstand arbeitet eine Kombination aus V6-Benziner und Elektromotor mit einer Systemleistung von 476 PS und einem Drehmoment von 700 Nm. Die elektrische Reichweite soll 50 Kilometer betragen, den Normverbrauch gibt der Hersteller mit 2,6 Litern auf 100 Kilometern an. Strom tankt die elektrifizierte S-Klasse über ein On-Board-Ladegerät mit 7,4 kW Leistung.

Who is Who Pkw