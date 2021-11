Sicherheitscheck per Sensor

An Bedeutung gewinnen allerdings die Reifen. Sie müssen dem deutlich höheren Gewicht sowie den abrupt einsetzenden Drehmomenten von E-Autos standhalten, gleichzeitig aber auch wegen des fehlenden Motorgeräuschs möglichst leise abrollen und für eine hohe Reichweite einen geringen Rollwiderstand besitzen. Eine Frage beschäftigt jedoch viele Flottenbetreiber: Brauchen Stromer womöglich spezielle Reifen?

Es ist nicht mehr zu leugnen: Elektroautos sind auf dem Vormarsch. Was sich für alte und neue Player zum lukrativen Geschäftsmodell entwickelt, droht aber für Aftersales und Service zum Verlustgeschäft zu werden. Zwar kosten E-Fahrzeuge im Vergleich in der Anschaffung sehr viel mehr, haben aber ein geringeres Wartungspotenzial als Verbrenner. Da müssen weder Öl noch Zündkerzen, Katalysator, Schalldämpfer oder Abgasanlage gewechselt werden.

Immer stärker, immer schwerer, immer mehr Reichweite: Die Anforderungen an E-Autos wachsen. Brauchen sie deshalb auch besondere Reifen?

