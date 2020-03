Mercedes C 300 de im Test

Die gleiche Antriebstechnik wie im Mégane bietet Renault auch im Mini-SUV Captur (ab 28.200 Euro netto) und künftig auch im Kleinwagen Clio an. Insgesamt will die Marke bis 2022 zwölf sogenannte E-Tech-Modelle mit Hybrid- oder Plug-in-Hybridantrieb im Programm haben.

Rund 50 Kilometer Elektro-Reichweite und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 135 km/h im E-Betrieb verspricht Renault für die neue Plug-in-Hybridvariante des Mégane. In dem frisch gelifteten Kompaktmodell teilen sich ein 1,6-Liter-Benziner und zwei Elektromotoren die Antriebsarbeit, gemeinsam kommen sie auf 158 PS. Zur Einführung im Sommer ist nur die Kombivariante als sogenannte E-Tech-Modell zu haben, später soll auch die fünftürige Limousine folgen. Einen Preis nennt Renault nicht, rund 30.000 Euro netto dürften aber wohl fällig werden.

