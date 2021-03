We Connect Fleet von VW Nutzfahrzeuge

"Mit der Shell Fleet App erweitern wir unser digitales Portfolio und sprechen neue Zielgruppen an. Wir möchten auch kleine Unternehmen dazu animieren, die Ausgaben für ihre Flotte digital zu verwalten", sagt Rainer Klöpfer, Geschäftsführer von Euro Shell Deutschland.

Das funktioniert über die Tankkarte, die es für jeden registrierten Fahrer dazugibt. Der Fuhrparkverantwortliche kann für jede Karte per App ein individuell begrenztes Guthaben festlegen, ebenfalls auf dem Smartphone gibt es eine Übersicht aller Tankkosten sowie direkten Zugang zu den digitalen Rechnungen. Ab Mai können sich auch Einzelunternehmer ohne Eintrag im Handelsregister direkt an einer Shell Tankstelle für die neue App registrieren, wenn sie eine entsprechende Gewerbebescheinigung vorweisen.

Der Mineralölkonzern will kleine Fuhrparks stärker an seine Tankstellen binden: Deswegen gibt es jetzt mit der Fleet App eine neue kostenlose Lösung für Unternehmen mit Flotten bis zu 10 Fahrzeugen. Mit der App tanken Kunden zum Tagesfestpreis im Geschäftskundentarif. Außerdem ist eine CO2-Kompensation im Tarif enthalten. Die App erlaubt das Bezahlen bei allen Shell-Card-Netzpartnern, also an 5.000 Stationen von Shell, Avia, Eni/Agip, Esso, OMV und Westfalen.

Shell bietet eine neue App für kleine Flotten mit bis zu 10 Fahrzeugen an. Sie bietet eine Kostenübersicht pro Fahrzeug fürs Fuhrparkmanagement und Festpreis-Tanken.

