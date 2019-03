Für den Genfer Salon recycelt Smart eine Studie aus dem Vorjahr. Aus dem Micro-Speedster Forease, der im vergangen Herbst auf der Messe in Paris zu sehen war, wird der Forease+. Wichtigster Unterschied: ein knapp geschnittenes, abnehmbares Stoffdach. Der radikalere Vorgänger verzichtete noch komplett auf ein Verdeck, war also ein reines Schönwetterauto, während die neue Variante laut Hersteller ganzjahrestauglich sein soll. In die Serie wird es der offene Kleinstwagen wohl trotz des leichten Zugewinns an Praktikabilität nicht schaffen. Immerhin dürften einzelne Elemente wie die in "elektrischem Look" gestalteten Felgen bei künftigen Modellen der künftigen reinen Elektroautomarke zum Einsatz kommen.

