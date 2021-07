Was tun nach der Flut?

Autos unter Wasser Was tun nach der Flut?

Was tun nach der Flut?

Die Sachverständigenorganisation Dekra empfiehlt Autofahrern, schon ab den ersten Hinweisschildern auf eine Autobahnstelle konzentriert zu fahren und sich keinesfalls ablenken zu lassen. Die Tempobeschränkungen sollten eingehalten und auf den Sicherheitsabstand geachtet werden. Bei engen Fahrbahnstreifen raten die Experten, auf ein Überholmanöver und Spurwechsel zu verzichten und zu den Fahrzeugen auf dem Nebenstreifen in gleichem Tempo versetzt zu fahren. Das reduziert die Gefahr von Streifkollisionen.

Reiseschnitt in Europa kaum dreistellig

So schnell reist man auf Autobahnen

So schnell reist man auf Autobahnen Reiseschnitt in Europa kaum dreistellig

So kommen sie durch Baustellen Konzentration und Abstand

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021